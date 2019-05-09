ترامب يفرض عقوبات على المعادن ويريد التفاوض

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على إيران، في سياق سلسلة عقوبات يفرضها منذ إلغاء الإعفاءات من العقوبات على شراء النفط الإيراني.

وبعد العقوبات على تصدير اليورانيوم، أعلن البيت الأبيض ليلاً فرض عقوبات على التعاملات التجارية كافة في قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس الإيرانية.

وقال ترامب: إن العقوبات الجديدة «تستهدف عائدات إيران من صادرات المعادن، التي تشكل 10% من مجمل صادراتها وتشكل إشعاراً للدول الأخرى بأن لا تسامح مع دخول الصلب ومعادن إيرانية أخرى إلى موانئها».

ودعا بيان ترامب طهران إلى «توقّع المزيد من العقوبات إذا لم تغيّر سلوكها».

وفي الوقت نفسه، أبدى الرئيس الأميركي رغبة في التفاوض، وقال: «أتطلّع إلى لقاء قادة إيران يوماً ما من أجل التوصّل إلى اتفاق»، وإلى «اتّخاذ خطوات تعطي إيران المستقبل الذي تستحق».

الجدير ذكره أن قطاعات المعادن الصناعية الإيرانية تعدّ ثاني أكبر الصادرات بعد النفط الذي بات الحظر الأميركي عليه شاملاً منذ مطلع الشهر الجاري.