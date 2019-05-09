دوري أبطال أوروبا يشعل السوشيال بعد معركة اياكس وتوتنهام

اشعلت مباراة الإياب بين فريقي أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام الإنجليزي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد عودة توتنهام الى المباراة والفوز رغم أنه كان متأخراً بهدفين نظيفين، ليأتي اللاعب البديل مورا، ويحرز ثلاثة أهداف متتالية لينقذ فريقه ويتأهل للنهائي لأول مرة في تاريخه، ويبقى النهائي انجليزي بامتياز، حيث سيتقابل توتنهام وليفربول، الذي أقصى برشلونة بطريقة عجيبة أذهلت المحللين والمشاهدين.

وغرد النشطاء، على هشتاقات عدة، #دوري_أبطال_أوروبا، #كرة_قدم.

ردة فعل ولد خالتي توتنهامي???????????????????????????? المشكلة كنت أطقطق عليه #توتنهام #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/yeskiGVfyA — عزوز هالزي (@_Aa411) ٨ مايو ٢٠١٩

نهائي انجليزي لاقوى دوري في العالم #دوري_ابطال_اوروبا pic.twitter.com/elCv0bjhTE — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) ٨ مايو ٢٠١٩

توماس مولر عادل رقم لام وأصبح أكثر لاعبي بايرن ميونيخ مشاركة بدوري الأبطال لكنه بذات المباراة خرج ببطاقة حمراء!#دوري_أبطال_أوروبا #بايرن_ميونيخ #كرة_قدم pic.twitter.com/tumpCJY28D — يوروسبورت عربية (@EuroSport_AR) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

نهاية مشوار فريق شجاع #اياكس

قدم كرة جميلة وكسب احترام وتقدير الجميع .. عامل الخبرة كان له دور كبير في ادارة المباراة

مبروك توتنهام الوصول الى المباراة النهائيه

نهائي انجليزي #ليفربول #توتنهام

كرة القدم جميلة بكل تفاصيلها — د . طارق الجلاهمه (@Dr_T_AlJalahmah) ٨ مايو ٢٠١٩

فريق أياكس لعب بطولة عظيمة ... عنده جيل جديد .. المستقبل قدامهم .. مقدروش يحافظوا عالنتيجة فياريت يروحوا يناموا بدري .

#توتنهام — Joe (@youssef_hussen) ٨ مايو ٢٠١٩