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دوري أبطال أوروبا يشعل السوشيال بعد معركة اياكس وتوتنهام

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:15 - 09 مايو 2019
اياكس اياكس
بنك فلسطين
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اشعلت مباراة الإياب بين فريقي أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام الإنجليزي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد عودة توتنهام الى المباراة والفوز رغم أنه كان متأخراً بهدفين نظيفين، ليأتي اللاعب البديل مورا، ويحرز ثلاثة أهداف متتالية لينقذ فريقه ويتأهل للنهائي لأول مرة في تاريخه، ويبقى النهائي انجليزي بامتياز، حيث سيتقابل توتنهام وليفربول، الذي أقصى برشلونة بطريقة عجيبة أذهلت المحللين والمشاهدين.

وغرد النشطاء، على هشتاقات عدة، #دوري_أبطال_أوروبا، #كرة_قدم.

 

 

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