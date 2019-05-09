حماس تنتقد زيارة سفراء الأمم المتحدة لمستوطنات غلاف غزة

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس، زيارة سفراء الأمم المتحدة نظمها سفير الاحتلال داني دانون لمستوطنات الغلاف بعد العدوان على غزة.

واعتبر المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن الجولة تأتي في إطار قلب الحقيقة والتغطية على الجرائم التي ارتكبها الاحتلال وتزييف للرواية وتلفيق الأكاذيب حول المقاومة وشيطنتها.

وطالب القانوع، السلطة وسفرائها والمؤسسات الحقوقية والإنسانية ومعهم كل أحرار العالم بنقل رواية شعبنا الصادقة وفضح جرائم الاحتلال الصهيوني وقتله للأطفال والنساء الحوامل وتدمير البيوت على ساكنيها في العدوان الأخير على غزة.

وكان 27 شهيداً ارتقوا فيما أصيب 154 جريحاً في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بالإضافة لهدم 130 منشأة بشكل كامل وتضرر 700 أخرى.