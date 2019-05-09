مكسب "وحيد" لبرشلونة بعد "كارثة ليفربول"

رغم الخسارة القاسية لبرشلونة الإسباني على يد ليفربول الإنجليزي، وحرمانه من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فإن صحيفة "أس" الإسبانية ترى بشكل ساخر أن لهذه الهزيمة جانبا إيجابيا وحيدا.

فقد أشارت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، الغريم التقليدي لبرشلونة، أن العملاق الكتالوني وفر على نفسه مبلغ 5 ملايين يورو كان سيدفعها إلى ليفربول.

وكشفت "أس" أن عقد انتقال اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو من النادي الإنجليزي إلى "كامب نو"، نص على أن يدفع برشلونة مبلغ 5 ملايين يورو في حال فوزه بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وتابعت الصحيفة بشكل ساخر: "صحيح أن برشلونة وفر على نفسه مبلغ 5 ملايين يورو، لكن مجرد وصوله إلى المباراة النهائية كان سيمنحه 15 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين أخرى إذ حقق اللقب".

وكان كوتينيو انضم إلى برشلونة مقابل 150 مليون يورو في يناير 2018، على أمل أن يعوض رحيل نيمار زميله في منتخب البرازيل، الذي انتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

من جانب آخر، رأت صحيفة "ميرور" البريطانية أن تحذيرات مدرب ليفربول يورغن كلوب لكوتينيو قد تحققت، عندما نصحه بعدم الانتقال إلى برشلونة، حيث سيكون هناك "مجرد لاعب عاد".

ولم يقدم كوتينيو حتى الآن المستوى المأمول منه، مما جعله يجلس على دكة الاحتياط لفترات طويلة، كما سرت شائعات أن انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بات وشيكا.