ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعتقل شاباً مقدسياً

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:18 - 09 مايو 2019
اعتقال اعتقال
بنك فلسطين
مشاركة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، الشاب منيب مهدي أبو عصب، من منزله في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن الشاب أبو عصب نُقل إلى أحد مراكز الاحتلال في المدينة المقدسة للتحقيق معه.

متعلقات