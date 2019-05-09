الاحتلال يعتقل شاباً مقدسياً

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، الشاب منيب مهدي أبو عصب، من منزله في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن الشاب أبو عصب نُقل إلى أحد مراكز الاحتلال في المدينة المقدسة للتحقيق معه.