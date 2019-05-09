ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم التاسع من مايو أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسير معمر فتحي شريف أبو الشيخ (40 عامًا) من مدينة طولكرم محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير كامل عبد الرحمن محمود منصور (39 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير عدي عادل إبراهيم سالم من مدينة بيت لحم المحكوم بالسجن تسعة أعوام ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى ثمانية أعوام في السجون.