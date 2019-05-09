حركة الجهاد تؤبن شهداء عائلة المدهون شمال غزة

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وذراعها العسكرية سرايا القدس، ليلة الأربعاء، شمال قطاع غزة، حفل تأبين لشهداء مجزرة عائلة المدهون، التي ارتقى خلالها كوكبة من أبناء شعبنا، في جريمة عدوانية للاحتلال لم يسلم منها الأجنة في أحشاء أمهاتهم.

وفي كلمة لعائلة الشهداء، أكد الأستاذ أبو لؤي المدهون، أننا ماضون على درب الشهداء.

وقال :" لقد اغتالوا الجنين في بطن أمه حتى لا يكون مجاهداً، وينخرط في صفوف المقاومة ليدافع عن أرضه فلسطين".

وأضاف "إننا نقدم أبناءنا فداءً لهذه القضية، وفداءً لمسرى نبينا، التي سوف نحررها بتضحيات المجاهدين الذين لم يبخلوا على فلسطين بدمائهم وأعمارهم".

وتابع يقول :" إننا في عائلة المدهون نقدم الشهداء، وسنقدم الشهداء فداءً لهذه الأرض المباركة، وسنبقى نقاوم هذا المحتل بكل ما أوتينا من قوة حتى تحرير آخر شبر من أرضنا المحتلة".

وفي كلمة باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أكد الأسير المحرر رامز الحلبي، بأن عائلة المدهون ما بخلت يوماً في تقديم الشهداء والجرحى والأسرى في معركتنا ضد هذا المحتل الغاشم، الذي استباح أرض أجدادنا.

وأشار إلى أن الشهيد المجاهد عبد الله المدهون كان عين المجاهدين التي بها يبصرون، وأننا سنبقى بركاناً يتفجر في وجه هذا المحتل المتغطرس.

وبحسب الحلبي فإن رسالة الشهداء هي أن نتوحد تحت راية فلسطين التي تضم الجميع.

وخاطب ذوي الشهداء قائلاً :"إن هذا الدم الطاهر هو القنطرة التي سنعبر من خلالها إلى فلسطين".