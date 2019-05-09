"الجهاد" تنظم حفلي تأبين لشهداء "سرايا القدس" بالوسطى

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وذراعها العسكرية سرايا القدس، ليلة الأربعاء، بمحافظة وسط قطاع غزة، مهرجاني تأبين، أحدهما بمخيم المغازي للشهيد إياد الشريحي، والآخر بمخيم البريج للشهيدين محمد ومحمود أبو عرمانة.

وأكد القيادي بالحركة عبد الجواد العطار في كلمته في حفل تأبين الشهيد الشريحي، أن الشهيد أعطانا درساً في التضحية والوفاء لشعبه.

وعدد مناقب الشهيد، وتقدمه الصفوف في صد العدوان الإسرائيلي عن أبناء شعبنا، مشيراً إلى أنه كان ضحوكاً مبتسماً يتمنى الشهادة في كل وقت، حتى نالها وهو مقبل غير مدبر.

وشدد العطار على أن المقاومة سوف تبقى الحصن المنيع لشعبنا، وأنها قادرة على الاستمرار بخوص المعركة بكل قوة وايلام للعدو.

وبيّن أن المقاومة بخير وسوف تدافع عن شعبها بكل الوسائل، لكي ننال حريتنا، وترفع الظلم والحصار عنا.

ودعا العطار كافة القوى والفصائل أن تبقى مستعدة للجولات الاخرى، وأن تستعد لضرب العدو كلما فكر بالعدوان على شعبنا، وماطل بتطبيق تفاهمات التهدئة وكسر الحصار والتعرض للمشاركين في مسيرات العودة، والتي ستبقى مستمرة.

وفي حفل تأبين شهيدي البريج محمد ومحمود أبو عرمانة، أكد الشيخ درويش الغرابلي، أن الدم الفلسطيني الذي نزف من شعبنا جراء العدوان الصهيوني الأخير، سيبقى لعنةً تطارد اليهود.

وأوضح أن الشهداء رسموا لنا طريق العزة والانتصار، وسوف نبقى الأوفياء لهم.

ونوه الغرابلي إلى أن المقاومة كان من الواجب عليها صد جرائم الاحتلال، الذي قتل الأطفال والنساء، لتدك المدن المحتلة ومستوطناته بكل قوة، ولو زادوا لزدنا.

وشدد على أن المعركة لم تنته بعد، وأن الجولات الأخرى سيشهد العالم بأن المقاومة وسرايا القدس قادرة على ضرب العدو في مقتل، وأن تجعله أضحوكة للعالم، وأنها ستطور كل قدراتها بما تتطلبه المرحلة.