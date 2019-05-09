حماس تشيد بموقف الاتحاد العام التونسي الذي تصدى لعملية التطبيع التجاري

أشادت حركة "حماس" بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تصدى لعملية التطبيع التجاري عندما طالب إحدى الشركات التونسية الكبرى بسحب بضائع إسرائيلية من مستودعاتها، كما دعا وزارتي الخارجية والسياحة إلى التحقيق في تعمد وكالة سفر تونسية تنظيم رحلات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسجلت الحركة اعتزازها بموقف السيد ممدوح العبادي الذي انسحب من برنامج ما وراء الخبر بعد معرفته أن أحد الضيوف المقابلين له في البرنامج صهيوني، في الوقت الذي تدين فيه بشدة موقف رابطة العالم الإسلامي التي أعلنت نيتها دعوة واستضافة وفد يهودي من الهولوكوست للأراضي المقدسة في السعودية بشكل علني.

وأدانت الحركة كل شكل من أشكال التطبيع السياسي والثقافي والرياضي والتجاري، وتعتبر ذلك طعنًا في ظهر المقاومة، وانتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني، وترسيخًا للاحتلال على أرض فلسطين.