الاحتلال يرفع حالة التأهب على حدود غزة

رفعت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية حالة التأهب خلال الساعات الماضية، بزعم ورود معلومات استخبارية حول اعتزام عناصر تنفيذ هجمات من عدة مناطق في قطاع غزة.

ووفقاً لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية فإن "مستشار الأمن القوميّ السابق"، الجنرال احتياط، يعقوف عميدرور، أقّر أنّ الاحتلال يُعاني من فجوةٍ حرجةٍ في نظام الحماية. (القبة الحديدية).

وفي معرِض ردّه على سؤال الصحيفة أكّد الجنرال عميدرور على أنّه إذا تمّ إطلاق صاروخٍ على موقعٍ يبعد أقل من بضعة كيلومترات ليس لدى قوات الاحتلال "الإسرائيليّة" ما يكفي من الوقت لاعتراضه، على حدّ تعبيره.

وذكر عميدرور أنّه لا يوجد أي شيء فريد في الصواريخ المعنية، مشيرًا في الوقت عينه إلى أنّها ضمن قدرات القبة الحديدية، كما أوضح أنّ المنطقة المستهدفة كانت مفتوحةً وخاليةً من السكان، وقال: “نحن لا نعترض مثل هذه الصواريخ”.

وشدّدّ على أنّ حماس تقوم بتطوير بينتها العسكرية، الأمر الذي يؤكّد على أنّها ستتطوَّر لتمتلك مفاجئاتٍ جديدةٍ مختلفةٍ، متوقعًا أنْ تفاجئ حماس دولة الاحتلال بعملياتٍ نوعيّةٍ لم تستطع تنفيذها في الماضي، حسبما ذكر، ودعا عميدرور قوات الاحتلال الإسرائيلية لأنْ يكون جاهزًا للقتال البريّ وقتال الشوارع في لبنان وإلى حرب استنزافٍ في غزّة، مشيرًا إلى أنّ ذلك ليس سهلاً أو رخيصًا.

المتحدث باسم سرايا القدس: المعركة القادمة ستبدأ من حيث انتهت الأخيرة إذا لم يلتزم العدو بالتفاهمات