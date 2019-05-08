وزارة الصحة تسير قافلة أدوية لغزة

سيرت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، قافلة أدوية من مستودعاتها في سالم بنابلس إلى مستودعاتها في قطاع غزة.

وتضم قافلة الأدوية 15 شاحنة محملة بأصناف مختلفة من الأدوية والمستهلكات طبية، والمواد المخبرية.

وقالت وزيرة الصحة إن قطاع غزة في قلب كل فلسطيني، ومعاناتهم جزء من معاناتنا، مؤكدة أن القيادة الفلسطينية والحكومة تعملان للتخفيف عن أهلنا هناك بشتى السبل.

وأضافت أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية، فقد تم تسيير القافلة والتي تضم أدوية لعلاج مرضى السرطان، والهيموفيليا، والسكري، والأمراض الجلدية، والمسكنات والمضادات الحيوية، ومحاليل غسيل الكلى، والمحاليل الوريدية، ومواد خاصة بجراحة القلب والقسطرة، وخيوط جراحية لغرف العمليات، وجراحة الأعصاب، إضافة إلى مواد مخبرية لإجراء الفحوصات الطبية، وفلاتر خاصة بغسيل الكلى، إضافة الى حليب خاص للأطفال.