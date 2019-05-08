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بالكراسي بين أعضاء في أحزاب سودانية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:07 - 08 مايو 2019
معركة في البرلمان السوداني معركة في البرلمان السوداني
بنك فلسطين
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اشتبك عدد من أعضاء الأحزاب والقوى السياسية السودانية بالأيادي والكراسي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعهم مع المجلس العسكري، بقاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم.

وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن ممثلين عن أحزاب شاركت في اجتماع دعا له المجلس العسكري لبحث رؤيتهم التي تقدموا بها للمجلس، اشتبكوا بالأيدي والكراسي عقب نهاية الاجتماع.

وحسب شهود عيان نقلت وكالة "الأناضول" تصريحاتهم، فقد شهدت قاعة الاجتماع ملاسنات حادة وهرجا ومرجا، ووصل الأمر إلى تقاذف الكراسي بين الحاضرين، عندما أشاد عضو المجلس العسكري، ياسر العطا بقوى "إعلان الحرية والتغيير"، الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء القوى السياسية المشاركة في النظام السابق.

وتداول ناشطون على نطاق واسع فيديو للعراك بين أعضاء الأحزاب والقوى السياسية السودانية.

 

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