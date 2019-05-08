سحق برشلونة يُشعل الحرب في مواقع التواصل

4 أهداف دون مقابل لفريق ليفربول كانت كفيلة بإشعال فتيل الحرب بين جماهير برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، فحزنٌ وغضبٌ كبيرين يجتاح عشاق البرشا وفرحة لا مثيل لها لعشاق ريال مدريد بسحق برشلونة وخروجه من دوري الأبطال.

التعصب الأعمى للتشجيع في الدائرة المستديرة (كرة القدم) أعمى قلوب بعض المشجعين خاصة مشجعي ريال مدريد الذين انهالوا بتعليقات ساخرة ومضحكة ونشروا صور ورسومات كاريكاتير تدلل على الحقد المدريدي للاعبي البرشا وكأن لاعبي ليفربول أشفوا صدورهم من الهزائم التي تعرض لها فريقهم خلال الموسم الحالي وخروجه من جميع الدوريات خالي الوفاض.

وفي المقابل دافع عشاق برشلونة عن فريقهم أمام عشاق مدريد بنشر تغريدات وصور وفيديوهات تبرز سحق برشلونة لفريقهم الأبيض في المباريات السابقة وخاصة الهزيمة الساحقة (5/0) زمن مورينيو.

أحد المؤدين لبرشلونة كتب عبر موقع توتير: "برشلونة أعطى المزيد من السعادة لجماهير ريال مدريد خلال 90 دقيقة، أكثر من فريقهم ريال مدريد طوال الموسم، سقوط برشلونة كانت فرحتهم الكبرى، بل هي بالنسبة لهم كأنها حلم لم يتحقق مثل الثلاثية وحلم آخر لم يتحقق السداسية، عظيم يا برشلونه!!.

وكتب أخر: "اخليك تستعين بصديق كالعادة، لكن ما تقدر تواجهني بفريقك ما تقدر ما تقدر" في إشارة إلى فريق ريال مدريد وعدم قدرته على مواجهة فريق برشلونة.

وعبر المغردون تحت هشتاغ برشلونة عن حزنهم الشديد لهزيمة برشلونة حيث قال أحدهم: "عمري ما عيطت زي امبارح، برشلونة تعني لي كل شيء في حياتي، اتعلق بيها اكتر من اي شيء تتخيله"، وعلق أخر: "هفضل اشجعها لآخر نفس في حياتي".

ورد أحد المشجعين على تغريدات ريال مدريد بالقول: "إذا كان لبرشلونة مليون مشجع فأنا أولهم .... وإذا كان له مشجع واحد فاعلم إنه أنا .... إن لم يعد هناك أحد اعلم انى قد توفيت".

فيما عبر أحد مشجعي برشلونة عن غضبه الشديد لخروج فريقه للمرة الخامسة من دوري أبطال أوروبا حيث كتب: "الكورة زي ما هي أحسن حاجه تخرجك من مشاكلك اكتر حاجه تسبب لك الم وحزن وانا مش هستحمل سنه خامسه يحصل فيها الكلام ده مصلحتي اهم من الكلام ده"

واتهم بعض المشجعين –يعتقد أنهم مشجعي ريال مدريد- إدارة برشلونة بالغباء حيث غرد أحدهم: "كالعام الماضي، مجهود الموسم بأكمله في الهواء بسبب غباء مدرب! كرة القدم تنصف الجميع إلا أنت ي ليو!".

وكتب أحد مشجعي ريال مدريد بسخرية على هزيمة برشلونة: "كمين الركنية، أقوى وأجمل من كمين العلم"، -كمين العلم يقصد به كمين الوية الناصر صلاح الدين ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي والذي أدى لقتل عدد منهم وإصابة أخرين-.

وكان برشلونة قد فاز في مباراة الإياب ضد ليفربول في نصف نهائي دوري الأبطال (3/0) على ملعب الكامب نو، وكان يحتاج فقط للحفاظ على شباك نظيفة على ملعب الريدز أو تسجيل هدف وحيد ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكن خسارته المفاجأة (4/0) أوقفت طموح الفريق الكتلوني في إعادة كأس الأذنين إلى خزينته التي فقدته منذ عام 2014/2015.

+ 5 _ 1 بدون ميسي + 3 _0 pic.twitter.com/qDNyBGnFQB — عبدالله ابراهيم (@lIx3qlfMxtOlfK7) ٨ مايو ٢٠١٩

برشلونه أعطى المزيد من السعادة لجماهير ريال مدريد خلال 90 دقيقة أكثر من فريقهم ريال مدريد طوال الموسم، سقطتك يا برشلونه كانت فرحتهم الكبرى، بل هي بالنسبة لهم كأنها حلم لم يتحقق مثل الثلاثية و حلم آخر لم يتحقق السداسية، عظيم يا برشلونه !! #barca #Barcelona pic.twitter.com/lWriTJEAny — Ahmad Trad (@AngelTrad) ٨ مايو ٢٠١٩

انت السبب انك تخلي واحد زي المدرب العرص دا يعمل كدا

انت السبب علشان عشمتنا ف حاجه واحنا معانا مدرب ولاعيبه زي دي

حرام بجد ????????♂️????????♂️????????♂️#Visca_barca pic.twitter.com/fyoBX5vdZZ — ﮼علّام????????♂️ (@Alam156758091) ٧ مايو ٢٠١٩

إذا كان لبرشلونه مليون مشجع فأنا أولهم .... إذا كان له مشجع واحد فإعلم إنه أنا .... إن لم يعد هناك أحد إعلم إنى قد توفيت .

Visca Barça ❤????. pic.twitter.com/97vwAYuq8Q — ابن عصام شوبير❤ (@Shoby_Shober) ٨ مايو ٢٠١٩

وكالعام الماضي ، مجهود الموسم بأكمله في الهواء بسبب غباء مدرب ! كرة القدم تنصف الجميع إلا أنت ي ليو!@FCBarcelona pic.twitter.com/DDQAgMiHwU — Ahmmed waalid (@Ahmed39379660) ٨ مايو ٢٠١٩

الكوره زي ما هي احسن حاجه تخرجك من مشاكلك اكتر حاجه تسبب لك الم وحزن وانا مش هستحمل سنه خامسه يحصل فيها الكلام ده مصلحتي اهم من الكلام ده

Força Barça for last time. — Ahmed Ibrahim (@Ahmed_Ibrahim37) ٨ مايو ٢٠١٩

لنا عودة ♥

فيسكا بارسا فيسكا كاتالونيا ♥

Força barça ♥ pic.twitter.com/8XlwEsvNRM — Cheboub_oulaâ dine_a.e.k (@AbdelkaderCheb7) ٨ مايو ٢٠١٩

مفضلش غير بتوع الموسم الصفري اللي هيحفلو!!

Visca Barca???? — mohamed medhat فصبرا (@mohamed07054417) ٨ مايو ٢٠١٩

اخليك تستعين بصديق كالعادة .. لكن ماتقدر تواجهني بفريقك ماتقدر ماتقدر . وين رايح التفت سلم علينا pic.twitter.com/vVebRkdNaI — Abdulaziz Almojil (@3Almojil) ٨ مايو ٢٠١٩