حافلة برشلونة تترك ميسي وحيداً

تركت حافلة فريق برشلونة الاسباني نجم الفريق الأول ليونيل ميسي وحيداً حينما غادرت ملعب ليفربول انفيلد عقب الهزيمة المذلة أمام الريدز برباعية دون مقابل.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فإن ميسي شوهد لوحده وهو يخرج من منطقة المقابلات الصحفية في ملعب "أنفيلد"، لكنه لم يدل بأي تصريح وبدا في حالة من الغضب الشديد.

وأضاف المصدر، أن جهدا كبيرا تم بذله لأجل جمع ميسي مع باقي اللاعبين وطاقم الفريق قبل العودة إلى إسبانيا، لكن "البرغوث" لم يغادر مع باقي زملائه.

وقالت تقارير صحفية إن حافلة برشلونة غادرت إلى المطار دون ميسي، الذي كان مطلوبا لإجراء اختبار منشطات، قبل أن يلحق بالفريق لاحقا.

وشوهد ميسي في وقت لاحق يغادر الملعب منفردا، متجها إلى المطار للحاق بزملائه على ما يبدو.

ونجح ليفربول في تحقيق عودة تاريخية أمام برشلونة، برباعية نظيفة، وتمكن من العبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم الهزيمة التي مني بها الفريق في جولة الذهاب بنتيجة صفر-3.

وسيلعب ليفربول مع الفائز من مواجهة أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي في أمستردام، الأربعاء، علما أن الأول حقق الفوز ذهابا بهدف نظيف.