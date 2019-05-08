تمديد توقيف قاصر من مخيم جنين

مددت محكمة سالم العسكرية في سالم توقيف الأسير القاصر سامر عبد الكريم عويس (16 عاماً) لمدة اسبوعين . وافادت عائلته لـ"لقدس"، ان المحكمة رفضت الافراج عن سامر الذي يعتبر الابن الثاني لها الذي تعتقله سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري، واستجابت لطلب النيابة باستمرار اعتقاله حتى اصدار لائحة اتهام ، موضحة ان سامر الذي اعتقل في 15-4 ، عرض لتحقيق قاس في زنازين سجن عسقلان .

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت شقيق سامر الشاب راتب عويس في 15-1-2019 ، وقد انضم لوالده الاسير عبد الكريم عويس القائد في كتائب الاقصى المحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات .