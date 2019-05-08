الاحتلال يعتقل عددا من المقدسيين بعد اعتداء مستوطنين عليهم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، عددا من الشبان المقدسيين، عقب اعتداء مجموعة من عصابات المستوطنين عليهم، في منطقة عقبة السرايا بالقدس القديمة وقرب المسجد الأقصى.

ونقلت مصادر إعلامية في القدس عن شهود عيان أن المستوطنين شرعوا منذ ساعات صباح اليوم، بأعمال استفزازية في منطقة "عقبة السرايا" وبرفع أعلام دولة الاحتلال على بناية استولت عليها مؤخرا، وتحرشت بالسكان واندلعت مشدات كلامية بعد ترديد المستوطنين هتافات عنصرية وشتائم بحق السكان وتدخلت قوات الاحتلال الى جانب المستوطنين واعتقلت عددا من الشبان واقتادتهم الى مركز الاعتقال والتوقيف "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.