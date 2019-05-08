الكعبي: لن نخلع ملابس الحرب إلا بعد هزيمة أمريكا وإسرائيل

أكد أمين عام حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي، أن رجال المقاومة في كل بقاع الأرض لن يخلعوا ملابس الحرب نهائياً إلا بعد قطع رأس الأفعى أمريكا وإسرائيل مصنع ومنبع الإرهاب الدولي.

وشدد الكعبي خلال مهرجان تكريم الشهداء المدافعين عن المقدسات تحت عنوان "هو اجتباكم"، على أن الحظر الأمريكي على إيران واجراءاتها الإرهابية لا يمكن أن يجبرنا على الاستسلام وقبول الذلة والهوان.

وحذر أمين عام حركة النجباء، أمريكا وإسرائيل من المواجهة قائلاً: "اخشوا اليوم الذي لا يمكن لكم التمييز بين تب أبيب وحيفا من صحاري اتاكاما في أمريكا الجنوبية، فنحن رجال أفعال وليس أقوال".

وأشار الكعبي، إلى أن الجميع أدرك بعد 8 سنوات من قتالنا إلى جانب الدولة السورية صواب وجودنا في حماية مشروع المقاومة، وانتصار محور المقاومة في ميادين الجهاد ضد قوى الاستكبار والإرهاب التكفيري.

ولفت إلى أن هزيمة الوجود الأمريكي في العراق واجباره على الانسحاب جعل رأس الشر تدخل إلى العراق متخفيةً كاللصوص.

وهنأ امين عام حركة النجباء العالم الإسلامي بقدوم شهر رمضان المبارك.