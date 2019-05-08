نتنياهو يرد على تهديد روحاني بشأن النووي

رد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، على تهديدات الرئيس الإيراني حسن روحاني بتسريع تخصيب اليورانيوم، قائلا "في طريقي إلى هنا، سمعت أن إيران تعتزم مواصلة برنامجها النووي لن نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية".

وأضاف نتنياهو في خطاب ألقاه في مراسم احياء إسرائيل ذكرى جنودها الذين قتلوا في الحروب والعمليات، إن أحداث الأيام القليلة الماضية، توضّح ما يدور حول كفاحنا".

وقررت طهران تعليق بعض تعهداتها التي قطعتها في إطار الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، مقابل رفع العقوبات عنها.

ومن بين هذه التعهّدات وقف الحد من مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب واستئناف تطوير مفاعل أراك. وأمهل روحاني الدول العظمى مدة 60 يوما للتوقيع على اتفاق جديد، وإما إخراج هذه التدابير إلى حيز التنفيذ.

وجاء القرار الإيراني، بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق وإعادة فرض العقوبات.