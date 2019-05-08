اعتذار عائض القرني يشعل مواقع التواصل

أشعل الداعية السعودية عائض القرني مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتذاره عن مواقفه الفكرية السابقة، معتبرا أن الصحوة الإسلامية صاحبها تشددٌ وتضييق.

واعتبر القرني أن الصحوة الإسلامية صاحبها تشدد وتضييق، مؤكدا في الوقت ذاته أنه مع الإسلام المنفتح المعتدل الذي نادى به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي برنامج "الليوان" الذي بث أمس الاثنين على قناة "روتانا خليجية"، قدم القرني اعتذاره للمجتمع السعودي عن الصحوة -التي شهدت انتشارا واسعا في الثمانينيات والتسعينيات بالسعودية وخارجها- وما صاحبها من أخطاء قال إنها خالفت فيها الكتاب والسنة، وخالفت سماحة الإسلام والدين الوسطي المعتدل وضيقت على الناس.

وأكد القرني اعتذاره باسم رجال الصحوة جميعا الحاضر منهم والغائب، موضحا أنه الآن مع الإسلام المنفتح على العالم، والوسطي المعتدل الذي نادى به محمد بن سلمان.

وبدأ القرني بتبرير موقفه أمام المذيع، مؤكدا أنه يتكلم بـ"اسمه"، وقد يكون لبعض المنتمين لتياره آراء أخرى، ليقطع المقدم حديثه، ويحثه على "الاعتذار" للمجتمع السعودي بطريقة غير مباشرة، وربما تلقينية.

ورد القرني قائلا: "باسم الصحوة، وبكل شجاعة وبكل صراحة... أعتذر للمجتمع السعودي عن الأخطاء بالتشديد، أو التي خالفت الكتاب والسنة، وخالفت سماحة الإسلام، وخالفت الدين المعتدل الوسطي الرحمة للعالمين، وضيقت على الناس".

وقد يبدو أن منبع موقفه لم يأت من مراجعة صادقة لتعاليم تياره، حيث أنه أضاف: "أنا الآن مع الإسلام المعتدل المُنفتح على العالم، الوسطي، الذي نادى به ولي العهد محمد بن سلمان".

وأوضح القرني أن الأخطاء التي يقصدها، تبدأ من الاهتمام بالمظهر، والوصاية على المجتمع وتقسيمه إلى ملتزمين وغير ملتزمين، وغيرها.

وتيار الصحوة هو عبارة عن حركة فكرية اجتماعية تتهمها وسائل إعلام سعودية بالقرب من جماعة الإخوان المسلمين المكروهة لدى النظام.

تصريحات القرني قابلها انفجار من نشطاء مواقع التواصل وخاصة في السعودية، اللذين اعتبر بعضهم أن القرني يتلون بحسب آراء الحكام، ومنهم من رأى أنه تم الضغط عليه من أجل تقديم هذا الاعتذار.

وتحول وسمي #اعتذار_عائض_القرني و #عائض_القرني إلى ساحة للجدال وربما الاستهزاء من تصريحات الشيخ القرني، التي اعتبرها الكثيرون أنها صادمة، خاصة أنه من أبرز شيوخ الصحوة الإسلامية.

وانتقد مغردون القرني الذي قالوا إنه يبدل أقواله كثيرا، مستشهدين بموقفه من الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، ومديحه لأردوغان قبل سنوات ودعوته المسلمين إلى دعمه ودعم تركيا.

ورأى متابعون أن المقابلة التلفزيونية جاءت في مظهر تحقيق أمني على الهواء، حيث كان يوجه المذيع أسئلة مباشرة ومعدة سلفا عن قطر والإخوان المسلمين والصحوة، كثيرا ما كان يسلط الإعلام السعودي الرسمي والموالي له سهامه تجاهها.

عندما شاهدت هذا الفيديو للشيخ عايض القرني، تذكّرت تعبير "الكلمات السحرية" الذي اختارته مجلة "تايم" في 26/12/1988، لتصف اعتراف ياسر عرفات بالكيان الصهيوني، ونبذَه ما أسماه "الإرهاب".

وأقول للشيخ: لن تظفر بشيء، وسيُقال لك ما قاله المروزي للبغدادي: يا هذا، لو خلعتَ جلدَك ما عرفناك! pic.twitter.com/BMELwFEUae — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) ٦ مايو ٢٠١٩

يُقال: من يكذب مرة، سيكذب ألفَ مرة بعدها ولن يستحي ولن يخجل !!#عائض_القرني pic.twitter.com/8UCLy3ladw — محمد الحسين (@Mohamad_Husayn) ٨ مايو ٢٠١٩

#عائض_القرني

لقد قتلت هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عوائل وتسببت بحوادث واصابات لا يتجاوزها التاريخ .. وضربت نساءا وفتيات وشردت شباب.... من يعطي الديه والتعويض لتلك الانفس؟؟ هل الاسف يكفي ايها المجرمون؟ — صفحات متناثره (@SilentBook1) ٨ مايو ٢٠١٩

#عائض_القرني كان شجاعا باعتذاره ؛ وان تأتي متاخرا خيرا من أن لا تأتي ؛ وقد نسمع عن معتذرين كثر في المرحلة القادمة عن ايام سوداء عاشتها اجيال بسبب التشدد والتطرف والتضييق على الناس باسم الدين . — عمر عبدالعزيز المرشد (@OmarAlmurshed) ٨ مايو ٢٠١٩

تنازلك لمرة واحدة سيفتح شهيتهم على كرامتك لن يكفوا عن إذلالك حتى يجعلوا منك #عائض_القرني الذي اعتذر عن ماضي دعوته وتاريخةخوفاً على القليل مماتبقى من عمرةفخسر هيبته بين مريديه وخسر احترامه بين خصومه وأصبح منبوذا من الجميع الجبن لايؤخر الأجل ولا الشجاعة تعجل به

لا تكن مثل عائض — الإعلامي (@A3lanTV) ٨ مايو ٢٠١٩

#عائض_القرني رحمك الله

لقد مت في عيني

انا حزين جدا على فراقك

ورحم الله علمك — mahmoud elweshahy (@ELWESHAHY2000) ٨ مايو ٢٠١٩

#عايض_القرني .. اعتذر باسم #الصحوة للمجتمع، فالبعض من اتباع الصحوة قالوا من جعلك ناطقا باسم الصحوة!

وبعض افراد المجتمع طالبوا ان يكون الاعتذار اكثر من كونه كلام (شفوي)!

الصحوة قامت عندما اردت الدولة ذلك، وعندما حاولت الصحوة ان تأخذ دورا اكثر من الدعوة أنهتها الدولة. — فايز الرابعة (@fbinr) ٨ مايو ٢٠١٩

#عائض_القرني يعتذر عن فترة عمله في الصحوة الإسلامية ويقول أنا الآن مع الإسلام المنفتح الذي يدعو إليه محمد بن سلمان !

نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ به من الحور بعد الكور.....

أصبح ولي العهد إمامه ويدعو على منهجه، واستبدل دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب بدعوة الإمام محمد بن سلمان !! pic.twitter.com/gOdZJpgxH1 — د. محمد الصغير (@drassagheer) ٧ مايو ٢٠١٩

تأخر الاعتذار أم لم يتأخر، ثمنه باهض أو أغلى من الجواهر، كل ذلك في جهة، واعتبار د. #عائض_القرني قال كلاماً شجاعا واعتذارا يجب ان يصنف شجاعة شيء آخر. الاعتذار سمو والتراجع ثقة. pic.twitter.com/mDTjh7jQJ7 — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) ٧ مايو ٢٠١٩

ومازالت روائع ..

العلامة الشيخ | عبدالعزيز الطريفي



منارات هدى ومصابيح دُجى تشعُ نوراً

في ظلمات الوعي والفكر وغربة الدين .



(( لتكون كالنجـوم الساطعة في زمن إنقلاب الموازين ))#عايض_القرني pic.twitter.com/uqHm8jgAi3 — القحطاني | (@Qaht4n) ٧ مايو ٢٠١٩