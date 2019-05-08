القبض على سارق الكنيسة المعمدانية في بيت لحم

ألقت الشرطة الفلسطينية في بيت لحم القبض على أربعة أشخاص لعلاقتهم بسرقة 350 ألف شيكل من الكنيسة المعمدانية قبل أيام.

وقالت الشرطة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنّ شخصًا سرق المبلغ المالي الكبير من داخل الكنيسة، واشترى به دراجات غير قانونية وهواتف وملابس، ومركبة لصديقه، ووزّع جزءًا منه على أقاربه.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة فإن الجريمة وقعت داخل الكنيسة المعمدانية الأولى في بيت لحم منذ أيام، مشيرًا أحد العاملين في الكنيسة اعترف بالسرقة.

وأوضحت ان السارق وزع الأموال كالتالي: "سلّم 100 ألف شيكل منه لصديقه، الذي سلّمه بدوره لوالده ووالدته وأعلمهما بأنه مسروق، ورغم ذلك قاما بدفعه كجزء من ثمن مركبة من نوع جيب، وقام بشراء "تراكترون" وسبع دراجات نارية غير قانونية، وهواتف نقالة حديثة ومشتريات أخرى، كما قام بتوزيع جزء من المبلغ على أقاربه.

وضبطت الشرطة الجيب والدراجات والهواتف النقالة، وجزء من المبلغ، وأوقفت المشتبه به الرئيس وشقيقه وصديقه ووالده، لحين عرضهم على النيابة العامة.