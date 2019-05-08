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أصحاب المنازل المدمرة يعتصمون لليوم الـ13 على التوالي لهذا السبب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:06 - 08 مايو 2019
اصحاب المنازل المدمرة يتصمون في عيادة الصفطاوي التابعة لوكالة الغوث اصحاب المنازل المدمرة يتصمون في عيادة الصفطاوي التابعة لوكالة الغوث
بنك فلسطين
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واصل أصحاب المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على قطاع غزة في صيف 2014، اليوم الأربعاء، اعتصامهم داخل عيادة الصفطاوي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" شمال مدينة غزة.

ويعتصم أصحاب تلك المنازل لليوم الـ13 على التوالي داخل عيادة الاونروا، مطالبين بدفع بدل إيجار لهم والعمل على إعادة إعمار منازلهم.

وتعاني مئات العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، من تجاهل المسؤولين عن ملف إعمار غزة لحل قضيتهم أسوةً بالمواطنين الآخرين الذين أعيد بناء بيوتهم. ويعيشون في منازل بالإيجار على حساب الأونروا قبل أن تتوقف عن ذلك منذ أشهر بسبب الأزمة المالية وتوقف المانحين عن نقل الأموال الخاصة بملف الإعمار.

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