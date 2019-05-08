"دعم الصحفيين" تستنكر حكم الاحتلال للصحافية سوزان العويوي

أدانت لجنة دعم الصحفيين، إصدار محكمة الاحتلال الإسرائيلية حكماً بالسجن على الأسيرة الصحافية سوزان العويوي، من الخليل.

وأشارت اللجنة في بيان صحفي لها صباح الأربعاء، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حكم على الأسيرة سوزان العويوي من الخليل، بالسجن لمدة عام وغرامة مالية بقيمة ستة آلاف شيكل.

وعبرت، عن استنكارها للحكم الجائر بحق الأسيرة الصحافية العويوي، وكانت الأسيرة فقدت وعيها العام الماضي بعد قرار محكمة الاحتلال بتمديد اعتقالها مجدداً للتحقيق في مركز عسقلان لمدة 8 أيام، حيث واجهت تحقيقاً قاسياً منذ اعتقاله وأُصيبت بانتكاسة صحية جراء ذلك.

وعدت اللجنة عملية إصدار الحكم بحق العويوي جريمة بشعة في حق المرأة الفلسطينية المناضلة واعتداء واضح على حرية الرأي والتعبير.

وناشدت كافة المنظمات الحقوقية والدولية والمناصرة لحقوق المرأة، بضرورة التحرك الفوري والعمل من أجل الإفراج عنها خاصة أنها أم لثلاث أطفال.

يذكر أن سوزان العويوي من الخيل اعتقلها الاحتلال ب تاريخ5/6/2018 عمرها 39 عاما وهي عضو مجلس بلدية الخليل.

وتحمل العويوي شهادة الماجستير في بناء المؤسسات والتنمية من جامعة القدس، وهي صحافية، ومتطوعة وناشطة اجتماعية في خدمة قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفي قضية اللاجئين وحق العودة.

وكانت العويوي تعمل بجد ونشاط في خدمة مدينة الخليل من خلال عضويتها في المجلس البلدي في المدينة.

وذكرت لجنة دعم الصحفيين أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 23 صحافياً من بينهم 3 صحافيات وإعلاميات، بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفرض عليهم غرامات مالية، وتستخدم أساليب المضايقة والتعذيب داخل زنازين الاحتلال ومنعهم من لقاء محاميهم، واستخدام أساليب الشبح والتحقيقات القاسية والمذلة بحقهم.