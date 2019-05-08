إصابات بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز في محيط مدارس بالخليل

أصيب عشرات المواطنين من بينهم طلبة مدارس، اليوم الأربعاء، بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز قرب مدارس المنطقة الجنوبية.

وذكر مراسل ، ان قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام، خاصة في محيط مدرسة الهاجرية الأساسية للبنين بالمنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز، وتم معالجتهم ميدانيا.

يشار إلى أن مدارس المنطقة الجنوبية تتعرض وبشكل متكرر للاعتداء من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، ما يتسبب بتعطيل العملية التعليمية، وانتشار الرعب في صفوف الطلبة.