تصريحات "النخالة" تتصدر عناوين الصحف العبرية

ركزت الصحف العبرية، الصادرة اليوم الأربعاء، على تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة حول جولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة، وتوقعاته بنشوب حرب في الصيف.

وتوقع زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في لقاءه عبر فضائية الميادين، مساء الثلاثاء، اندلاع حرب كبيرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي خلال فصل الصيف الحالي.

وفيما يلي عناوين الصحف والمواقع العبرية:

يديعوت أحرونوت:

“إسرائيل”تحيي ذكرى قتلاها في حروبها وفي عمليات المقاومة.

أمين عام الجهاد الإسلامي يتوقع نشوب حرب في الصيف.

رئيس الأركان الإسرائيلي: القتلى الإسرائيليين السور الواقي للشعب.

احتجاج أمام يوم الذكرى الفلسطيني الإسرائيلي في تل أبيب، المحتجون قالوا لهم “اذهبوا إلى غزة”.

صحيفة هآرتس:

يوم الذكرى الفلسطيني الإسرائيلي في تل أبيب أخرج اليمين الإسرائيلي عن صوابه.

المحكمة العليا: الدولة فضلت الإساءة على اتفاق يسمح برحيل 16000 طالب لجوء.

أمام صرخات “نازيون”، يوم الذكرى الفلسطيني الإسرائيلي أقيم في تل أبيب.

صحيفة إسرائيل هيوم:

روبن ريفلن: لدينا التزام أخلاقي تجاه عائلات المفقودين، لن نسكت حتى يعودون جميعاً.

محتجون على يوم الذكرى الفلسطيني الإسرائيلي:” لا مساواة بين أهالي القتلى وأهالي المقتولين”.

أمين عام الجهاد الإسرائيلي يتوقع خروج “إسرائيل” لعملية عسكرية في قطاع غزة في الصيف القادم.

صدامات في ”يوم الذكرى البديل” في تل أبيب.

رمضان قاسً في إيران، العملة المحلية في حالة انهيار.

وزير الخارجية الأمريكي في زيارة مفاجئة للعراق.

صحيفة معاريف:

أمين عام الجهاد الإسلامي:” أطهرنا فقط جزء من قدراتنا في المواجهة الأخيرة”.

روبن ريفلن:” لن نصمت حتى عودة كل أبنائنا”.

آلاف شاركوا في يوم الذكرى البديل في تل أبيب، والمئات تظاهروا ضده.

إيران ستنقل صواريخ بالستيه عبر الخليج الفارسي.

في إحياء ذكرى قتلى الحروب الإسرائيلية، نتنياهو: “لسنا متحمسين للقتال ، لكن الاستعداد للتضحية هو ضمان مصيرنا”.

موقع واللا نيوز:

أمين عام الجهاد الإسلامي يهدد، في الصيف ستندلع حرب.

خوفاً من عمليات إيرانية، وزير الخارجية الأميركي في زيارة مفاجئة للعراق.

الفضائية 13 العبرية:

أمين عام الجهاد الإسرائيلي يتوقع نشوب حرب في الصيف.

إيران تنقل صواريخ بالستيه في الخليج الفارسي.

مظاهرة أمام موقع إحياء يوم الذكرى الفلسطيني الإسرائيلي في تل أبيب.

موقع المونيتور العبري:

تحليل: التفضيل بين الضفة وغزة سيقود لعزل “إسرائيل”.

تحليل:التهدئة في غزة، تعزز سباق التسلح بين حماس والجهاد الإسلامي.

تحليل:يوسي بيلن: على السلطة الفلسطينية حل نفسها.

فضائية “كان 11”:

قتيل وسبعة جرحى في إطلاق نار في مدرسة في كلورا دو.

أمين عام الجهاد الإسلامي ستكون حرب في الصيف القادم.

سفراء دول أجنبية قاموا بزيارة لعسقلان.. ، وذلك بحسب موقع مدار نيوز.