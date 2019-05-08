أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم الثامن من مايو/أيار أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال؛ ثلاثة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم: من مدينة طولكرم/ الأسير مهند طلال منصور شريم المعتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد 29 مرة بالإضافة إلى 20 عامًا، وأمضى 17 عامًا داخل سجون الاحتلال.

والأسير شريم هو أحد المخططين لتنفيذ عملية استشهادية في فندق "بارك" في ليلة عيد الفصح اليهودي, قبل يومين من بدء العملية والتي أدت إلى مقتل 30 صهيونياً، وكانت إحدى الأسباب المركزية التي أدت إلى اتخاذ القرار من قبل رئيس وزراء الاحتلال السابق ارئيل شارون لتنفيذ عملية السور الواقي (اجتياح الضفة المحتلة) والتي كان هدفها تدمير البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية.

والأسير فتحي رجا أحمد الخطيب (57 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة وقضى 17عامًا داخل سجون الاحتلال بعد اعتقاله عام 2002.

والأسير ناصر إبراهيم حسين عبيات من بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة؛ ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مدينة نابلس/ الأسير مهند حلمي أحمد الأغبر (34 عامًا) المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في السجون.