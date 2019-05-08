مهرجان تأبيني حاشد للشهيدين أبو العطا والبنا

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وذراعها العسكرية سرايا القدس، ليلة أمس الثلاثاء، مهرجاناً جماهيرياً حاشداً بمحافظة غزة، لتأبين الشهيدين بلال البنا وعبدالله أبو العطا، اللذين ارتقيا أثناء تصديهما للعدوان الإسرائيلي الأخير.

وحضر المهرجان، جماهير غفيرة من كوادر وأنصار الحركة، يتقدمهم قياداتها وذوو الشهيدين.

ووجّه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلّح، التحية لأرواح الشهداء، ولعوائلهم الذين ما زالوا يقدمون الشهيد تلو الشهيد فداءً للدين والوطن.

وأثنى شلّح على تضحيات الشهداء، مجدداً البيعة والعهد معهم بأن يصونوا وصاياهم، ويسيروا على دربهم.

ولفت إلى أن المقاومة استطاعت بكل اقتدار أن تدير المفاوضات تحت النار، لتُجبّر العدو أن يرضخ لشروطها، وتجعله يستجدي الوسطاء لوقف هذه المعركة.

بدوره، أكد الشيخ عبد الله الشامي بأن بنادق وقذائف المقاومين ستبقى موجهةً نحو العدو المحتل، ولن تخمد إلا بتحرير كامل تراب فلسطين.

وقال :"نقف اليوم في وداع كوكبةٍ من الشهداء الأبطال الذين وقفوا في ساحة المعركة يدافعون عن أبناء شعبهم، فكانوا نداً لهذا العدو، رغم قلة الإمكانيات والعتاد، وقلة النصير، إلا أن إرادتهم كانت أقوى بكثير مما يمتلك العدو الصهيوني".

واختتم حفل التأبين بتكريم كلاً من والد الشهيد بلال البنا، ووالد الشهيد عبدالله أبو العطا، وبعرض مرئي سلط الأضواء على محطات من سيرة ومسيرة الشهيدين البطلين.