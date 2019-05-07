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الاحتلال يغلق شوارع سلوان بالقدس المحتلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:47 - 07 مايو 2019
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أغلقت شرطة الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، شارع وادي حلوة ببلدة سلوان، تزامنا مع موعد الإفطار وصلاة التراويح.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان أن شرطة الاحتلال قامت بإغلاق "مفرق وادي حلوة" بشكل مفاجئ ومنعت مرور المركبات تزامنا مع "آذان المغرب" وتوجه الأهالي لمنازلهم لتناول طعام الإفطار في ثاني أيام شهر رمضان، مما أدى الى أزمة مرورية في المنطقة.

وأضاف المركز أن شرطة الاحتلال أغلقت شارع العين وشارع باب المغاربة قبل موعد آذان العشاء بعدة دقائق، خلال توجه الأهالي لصلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك.

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