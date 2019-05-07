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حماس: المقاومة أثبتت أنها درع الشعب الفلسطيني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:27 - 07 مايو 2019
حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس
بنك فلسطين
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قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن جولة التصعيد الأخيرة أثبتت فيها المقاومة أنها درع الشعب الفلسطيني، خريطة عمل لمواجهة صفقة القرن، من خلال استثمار عوامل القوة في الحركة الوطنية الفلسطينية، القادرة على فرض إرادتها على الأطراف المختلفة".

وأضاف قاسم في تصريح صحفي له، أن الاستناد إلى الفعل المقاوم العسكري والجماهيري، باستطاعته الضغط على كل الأطراف التي تحاول الانتقاص من حقوق شعبنا بأرضه ومقدساته.

وأوضح: ضاعفت حالة الوحدة الميدانية والسياسية في تأثير الفعل المقاوم، ومنعت الاحتلال من أي محاولة للتأثير على الموقف الداخلي.

وتابع: قضيتنا أمام تحديات كبيرة، يلزم المزاوجة بين عوامل القوة التي تجسدت في الجولة الأخيرة، ومطلوب من قيادة السلطة في رام الله الانخراط في مسار المقاومة عبر شراكة حقيقية إذا كانت صادقة فيما مواجهة ما يسمى بصفقة القرن.

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