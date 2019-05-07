عطايا: المقاومة في غزة أثبتت قدرتها على ردع الكيان الصهيوني

قال ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، إنه "لا نتنياهو ولا غيره يستطيعون أن يكسروا إرادة المقاومة في غزة التي لقنت بالأمس العدو الصهيوني درسا لن ينساه".

وأضاف عطايا خلال كلمة ألقاها في دار الندوة بالعاصمة اللبنانية، بيروت، تضامنا مع غزة، إن "المقاومين في غزة أفشلوا مساعي العدو الذي حاول استعادة بعض من هيبته، ولكنه لن يستطيع ذلك طالما أن هناك مقاوم في غزة وفلسطين والقدس والضفة".

وقال عطايا: "المقاومة في غزة أرغمت العدو الصهيوني على الرضوخ لشروطها. وأثبتت أيضا أن صفقة ترامب لن تمر رغم إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني والاعتراف بالسيطرة "الإسرائيلية" على الجولان السوري المحتل".

وأكد عطايا أن الفلسطينيين بكل فصائلهم ومكوناتهم يرفضون هذه الصفقة، مشيرا إلى أن صفقة ترامب لا تستهدف فقط الفلسطينيين وقضيتهم، بل تستهدف دولا عربية عديدة، وبالتالي هناك محاولة لتغيير خارطة الشرق الأوسط التي فشلوا في تغييرها في حرب العام 2006 بفضل صمود المقاومة في جنوب لبنان.

وختم عطايا بالقول: إن "مشهد الوحدة الفلسطينية الذي رأيناه في غرفة العمليات المشتركة بغزة، يجب أن يكون على مستوى الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، وليس فقط في غزة.