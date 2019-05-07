الاحتلال يفرج عن المستوطن قاتل عائشة الرابي

أصدرت المحكمة الإسرائيلية في اللد، اليوم الثلاثاء، قرار بالإفراج عن المستوطن المتطرف الذي تسبب باستشهاد المواطنة عائشة الرابي وفرض الإقامة الجبرية عليه.

واتهم المستوطن المشار إليه بالحرف "ص" بالعبرية بأنه القى حجارة على سيارة الرابي نهاية العام الماضي جنوب نابلس مما أدى الى استشهادها.

وقال محامي المتهم: ان قرار المحكمة يدل على ضعف الأدلة والقرائن التي تم جمعها ضد موكله.

ويذكر ان المتهم وهو من طلاب المعهد الديني في مستوطنة "رحيليم"، كان قد رشق الحجارة هو وآخرون كانوا بمعيته على السيارة التي كانت تستقلها المرحومة مع زوجها، ما أسفر عن استشهادها وإصابة زوجها بجروح.