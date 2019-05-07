شهداء الأقصى توثق دكها لمستوطنات غلاف غزة بالصواريخ

أصدرت كتائب شهداء الأقصى جيش العاصفة مساء اليوم الثلاثاء، فيديو يوثق دك مجاهديها للمستوطنات الإسرائيلية خلال العدوان ضد قطاع غزة بعدد من الصواريخ المطورة.

وكشفت الكتائب، بأن مجاهديها تمكنوا من إطلاق صاروخ عاصف 4 لأول مرة تجاه مدينة عسقلان المحتلة.

بيان نص الكتائب::

بسم الله الرحمن الرحيم

"فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم"ٌ

الحصاد الجهادي لكتائب شهداء الأقصى "جيش العاصفة" الذراع العسكري لحركة فتح .

إطلاق (20) صاروخ من نوع عاصف (2-3-4) وعدد من قذائف الهاون منذ بداية العدوان بتاريخ3/5/2019م وحتى تاريخ6/5/2019م

يا أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد:

يسطر اليوم أبطال المقاومة الفلسطينية ملحمة جديدة وتأبى غزة إلا أن تكون نموذجاً للتضحية وخندقاً للمقاومة والتحدي، وعنواناً للوحدة الفلسطينية على خيار البندقية في وجه المحتل الغاصب.

وإننا في كتائب شهداء الأقصى جيش العاصفة الذراع العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح- نعلن عن دك المغتصبات الصهيونية بعدد من صواريخ عاصف (2-3-4) وعدد من قذائف الهاون منذ بداية العدوان على غزة

جيش العاصفة يدافع عن كرامة الأمة ويعلن عن إطلاق (20) صاروخًا خلال جولة التصعيد الأخيرة.

حيث تمكنت الكتائب من إطلاق صاروخ عاصف 4 ولأول مرة صوب مدينة عسقلان المحتلة عام48 .

وأننا إذ نتوجه بالتحية إلى رجالنا الذين عملوا فوق الأرض رغم طائرات الاستطلاع المكثفه إلا أنهم كانوا عنوانا للنضال ورجالاً ما عاهد الله عليه

كتائب شهداء الأقصى

جيش العاصفة

الذراع العسكري لحركة فتح

7/5/2019م