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حكومة اشتية توضح تفاصيل "الدعم القطري"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:14 - 07 مايو 2019
تميم تميم
بنك فلسطين
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قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية إن مبلغ 480 مليون دولار الذي قدمته دولة قطر "الشقيقة" سيسهم في حل جزء من المشاكل التي خلقتها قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية، مشيدا بالدعم القطري الذي يسهم في تعزيز صمود الفلسطيني على أرضه.

وأوضح اشتية، اليوم الثلاثاء، أن المبلغ يشمل 300 مليون دولار، 50 مليون منها مقدمة كمنحة، و250 مليون منها كقرض موجهة لخزينة الحكومة على دفعات بواقع 21 مليون دولار شهريا.

وتابع: بالإضافة إلى مبلغ 180 مليون دولار مقدمة كمساعدة معيشية وإنسانية وكهرباء لقطاع غزّة، تدار عبر مؤسسة قطر الخيرية العاملة في القطاع.

وعبّر اشتية عن شكره "لدولة قطر الشقيقة وأميرها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على دعم فلسطين، في ظل أزمة مالية خلقها الاحتلال باقتطاع رواتب الأسرى والشهداء من أموال المقاصة".

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