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القبض على "حرامي أسطوانات الغاز" في خانيونس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:13 - 07 مايو 2019
لص لص
بنك فلسطين
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ألقت المباحث العامة في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة قسم المركز الغربي القبض على لص مشتبه به بسرقة "اسطوانات غاز" من منازل المواطنين في منطقة الاختصاص.

وأوضح رئيس قسم مباحث غرب خان يونس البلد الرائد سليمان الفرا أنه تم استقبال عدد من شكاوي المواطنين حول قيام مجهولين بسرقة أنابيب غاز من منازلهم وعلى الفور شرعت المباحث بالتحري والبحث.

وبينَّ الرائد الفرا أنه وقع خلال التحريات الاشتباه على المدعو ( م.ع ) "22" عام وخلال التحقيق معه اعترف بسرقة "9" أنابيب غاز سعة 12 كيلو من عدد من المنازل.

وأكد رئيس قسم مباحث غرب خان يونس إرجاع المسروقات لأصحابها وتحويل القضية إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.

 

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