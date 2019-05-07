"اسرائيل" تقرر ادخال المحروقات إلى قطاع غزة حتى الأحد

قررت "إسرائيل" اليوم الثلاثاء، السماح بإدخال المحروقات إلى قطاع غزة، بعد أن كانت قد أوقفت إدخالها قبل أيام، خلال العدوان الاسرائيلي ضد القطاع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "إن إسرائيل قررت السماح بإدخال المحروقات بكافة أنواعها إلى قطاع غزة، عن طريق معبر كرم ابو سالم، جنوب شرق القطاع، رغم إغلاقه حتى يوم الأحد المقبل".

وكان الجيش الاسرائيلي قد أعلن أمس فرض إغلاق على الأراضي الفلسطينية بدءا من مساء أمس وحتى يوم الأحد بسبب احتفال "إسرائيل" بعيد (استقلالها) كما تدعي.

وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت وحتّى فجر اثنين، تصعيدا عسكريا، شن خلاله جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه مستوطنات الغلاف.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينيا (بينهم 4 سيدات، و2 أجنة، ورضيعتين وطفل)، وإصابة 154 مواطنا، بحسب وزارة الصحة.

وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء صواريخ المقاومة الفلسطينية التي أطلقت من القطاع، حسب الاعلام العبري.