ترامب يجنح الى مواجهة عسكرية مع ايران

نشر موقع "بوليتيكو" الأميركي مقالاً لفت فيه إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجنح نحو مواجهة عسكرية مع إيران، مشيرًا الى أنّ إدارة ترامب أعادت توجيه حاملة طائرات "أبراهام لنكولن" ومجموعة من القطع الحربية إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تتراجع إيران عن التزاماتها بتجميد برنامجها النووي.

وأشار الموقع إلى أنّ ترامب يقترب من الحرب أو النزاع العسكري مع إيران أكثر من أي وقت مضى في رئاسته، حيث أعاد توجيه السفن الحربية إلى الشرق الأوسط للرد على ما قاله مسؤولون يوم الاثنين عن تهديدات إيرانية متزايدة للقوات والمنشآت الأميركية. وتابع الموقع أنّ "حملة الضغط الأقصى" التي قام بها ترامب ضد إيران قد وصلت إلى حد خطير.

من جانبه، علّق أليكس فاتانكا وهو باحث في معهد الشرق الأوسط قائلاً: "لا أعتقد أنّ أي من الطرفين يريد خوض الحرب، لكن ما يجري سيؤدّي للوصول إلى حافة الهاوية ويمكن حينها أن تخرج الأمور عن السيطرة".

وبرأي الموقع، فإنّ تصاعد حدّة المواقف يجري بوتيرة سريعة، منذ أن صنّف ترامب الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية الشهر الماضي، وهي خطوة حذّر بعض كبار المسؤولين في البنتاغون من أنها قد تؤدي إلى انتقام إيران أو وكلائها ضد الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل. وتثير التوترات الأخيرة المخاوف من أنّ أي تحرك مفاجئ إيراني كان أم أميركي، قد يتحوّل إلى صراع عسكري.

من جهتها، قالت سوزان مالوني وهي باحثة إيرانية في معهد بروكينغز: "وصلنا إلى الجزء القياسي من كتاب إيران، وفيه أنّ الرد حاسم ولا استسلام تحت الضغط".

كما أشار الموقع الى تخوّف من أن تردّ إيران على القوات الأميركية في المنطقة، لا سيما في العراق حيثُ يوجد 5200 جندي أميركي.

كذلك قال مسؤول أميركي لـ"بوليتيكو": "هناك بالتأكيد ارتفاع في تقارير التهديد الموجهة إلى السفارة الأميركية في العراق".

توازيًا، قال ديبلوماسي عربي للموقع: "إذا كانت إيران ستردّ، فمن المحتمل أن تنتقم في دولتين في المنطقة هما اليمن و العراق".