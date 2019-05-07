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الاحتلال يخطر بطرد 15 عائلة من الأغوار الشمالية

  • فلسطين اليوم - الاغوار
  • 14:18 - 07 مايو 2019
عائلات طردها الاحتلال في الأغوار عائلات طردها الاحتلال في الأغوار
بنك فلسطين
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أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 15 عائلة بمنطقة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، بالطرد من خيامهم، بحجة التدريبات العسكرية.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال أخطر 15 عائلة تضم 98 فردا، منهم الأطفال والنساء، بالطرد من خيامهم، خلال الأربعة أسابيع المقبلة، بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع، وهي: الأحد من الساعة الثانية ظهرا، والاثنين من الساعة الرابعة عصرا، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي، والأربعاء من الساعة السابعة صباحا، حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم ذاته.

 

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