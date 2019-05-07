وزارة الأشغال تقرر دفع 1000 دولار للمدمرة منازلهم اليوم أو غداً

أعلنت وزارة الأشغال والإسكان في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عن نيتها دفع 1000 دولار للمدمرة منازلهم اليوم أو غداً، والتي تهدمت خلال التصعيد الأخير على القطاع.

وقد أكدت الوزارة في مؤتمر صحفي أقامته على أنقاض عمارة الخزندار التي تدمرت بفعل صواريخ الاحتلال، أنها اعتمدت سياسة التمويل الذاتي في برنامج اعادة الإعمار وتدفع التعويضات مباشرة.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الوحدات السكنية المهدمة كليًا جراء العدوان الأخير 100 وحدة سكنية و30 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي بالغ غير صالح للسكن وأكثر من 700 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي متوسط وطفيف.

ودعت وزارة الأشغال، المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة لتوفير الحماية المدنية لقطاع غزة.