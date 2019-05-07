الأسرى: إدارة السجون تزيد من معاناة الأسرى في شهر رمضان المبارك

أكدت وزارة الأسرى والمحررين بأن الاحتلال يتعمد التنغيص وكسر فرحة الأسرى بهذا الشهر، الذي يتفرغون فيه إلى العبادة وقراءة القران وحفظه، والصلاة الجماعية، والابتهال إلى الله بالدعاء، كما يتعمد إرباك الوضع الاعتقالي بشكل مستمر حتى لا يشعر الأسرى بخصوصية شهر رمضان.

وتتعمد مصلحة السجون في شهر رمضان المبارك من كل عام، التضييق على الأسرى، والتنكيد عليهم، عبر عدة إجراءات تعسفية، منها تنفيذ عمليات اقتحام و تفتيش مستمرة، بحجة التفتيش الأمني عن أغراض ممنوعة وهواتف خلوية، كما تحرمهم من ممارسه الشعائر الدينية بشكل جماعي مع بقية الأسرى.

وأضافت، أن هناك معاناة شديدة يعانيها الأسرى في رمضان، حيث المعاملة السيئة المنطلقة من الحقد العقائدي والفكري في هذا الشهر الفضيل من قبل السجانين، والذي يترجم بالممارسات القاسية بحق الأسرى وعدم مناسبة وجبات الطعام مع حالة الصيام والسحور والإفطار بل وقلتها".

وبينت الوزارة بأن شهر رمضان يأتي، والغصة الأليمة لدى الأسرى المحرومين من كافة مناحي الحياة وأدنى حقوقهم، مشيرة بأنه هو الشهر الذي تتجمع به كامل أفراد العائلة أثناء الفطور، حيث يريد الأسير بأن يكون قرب عائلته وأهله وأحبابه، سيما أن بعده عنهم يقلق العائلة ويجعل أيامهم منقوصة من الفرح، ويكون الحزن مرسوما على وجوههم، وأن حالة الألم التي يعيها كل الأسرى المحرومين في سجون الاحتلال، نتيجة البعد والحرمان، تزداد وتيرتها مع دخول شهر رمضان المبارك.