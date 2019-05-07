غزة تلملم جراحها وانتظام الدارسة وعودة الدوام بعد تصعيد عدواني وحشي

بدأت الحياة في قطاع غزة للعودة تدريجياً، بعد موجة من التصعيد الأخيرة على قطاع غزة والتي استمرت لثلاثة أيام، حيث ارتكب خلالها الاحتلال جرائم بشعة طالت البشر والشجر والحجر ، في محاولة من الاحتلال لدفع المواطنين في القطاع الثمن لمساندتهم المقاومة الفلسطينية .

طلبة المدارس والجامعات توجهوا منذ صباح اليوم ، لمدارسهم وأعمالهم بعد تعثر توجههم بالأمس لفداحة الدمار الذي استفاق عليه سكان القطاع جراء العدوان الأخير، والذي طال كافة الشرائح، وارتقاء 27 شهيداً منهم (4 سيدات و2 أجنة و رضيعتين وطفل ) و اصابة 154 مواطن بجراح مختلفة جراء التصعيد الإسرائيلي.

الأضرار طالت المباني السكنية ، حيث دمر الاحتلال 130 وحدة سكنية بشكل كامل و700 وحدة بشكل جزئ 13، إضافة الى الإعلان عن تضرر13 مدرسة على مستوى قطاع غزة نتيجة العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة.

13 مدرسة متضررة

وأوضحت الوزارة خلال بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن المدارس تعرضت لتكسير نوافذ زجاجية وأبواب وحدوث تصدعات وشقوق في الجدران ووصول الرمال وشظايا الصواريخ الإسرائيلية للفصول وساحات المدارس .

وتوزعت المدارس في مديرية شمال غزة 3 مدارس , مديرية شرق غزة مدرسة واحدة ,مديرية غرب غزة مدرسة واحدة , مديرية الوسطي مدرستان , مديرية شرق خان يونس مدرسة واحدة ,ومديرية غرب خان يونس 5 مدارس وفي مديرية رفح لا يوجد تضر للمدارس .

وأعربت الوزارة عن استنكارها الشديد لهذا القصف الذي طال أبناء شعبنا في القطاع واستهدف مختلف المجالات ومنها الأطفال وطلبة المدارس والمباني المدرسية وذلك في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية.

830 وحدة خلال يومين

وقصف الاحتلال "الإسرائيلي"، 130 وحدة سكنية بشكل كامل، و700 وحدة سكنية بشكل جزئي، وشرد ساكنيها في مختلف مناطق قطاع غزة على مدار يومين من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وكشفت الأشغال العامة والإسكان، عن "تدمير 130 وحدة سكنية بشكل كامل و700 وحدة بشكل جزئي كإحصائية أولية جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة".