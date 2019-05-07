أمير قطر يقدّم 480 مليون دولار دعماً للشعب الفلسطيني وهنية يرد

قالت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجه بتقديم نحو نصف مليار دولار لصالح الفلسطينيين.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، أن الشيخ تميم، وجه بتخصيص 480 مليون دولار، للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت أن هذا الدعم "يأتي انطلاقاً من أواصر الأخوة وروابط العروبة والدين بين الشعبين القطري والفلسطيني، وذلك لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على احتياجاته الحياتية الضرورية في ظلّ الظروف الصعبة المفروضة عليهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وتراجع الدعم الدولي الإنساني المقدّم لهم".

وأوضحت أنها خصصت "300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية، و مبلغ 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل بالإضافة إلى دعم برامج الأمم المتحدة في فلسطين ودعم خدمات الكهرباء، لضمان وصولها إلى قطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة لا سيما أثناء شهر رمضان الكريم ولمواجهة موسم الصيف".

ودعت قطر المجتمع الدولي "إلى القيام بمسؤولياته الإنسانية والأخلاقية، ومساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق لتجاوز الأزمة الإنسانية التي يواجهها"، مؤكدة في الوقت ذاته "التزامها التامّ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق للحصول على كافة حقوقه المشروعة".

وكان أمير قطر قدم منح سابقة خلال الأعوام الماضية لقطاع غزة وللضفة الغربية، كمساعدات إنسانية عاجلة، للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في القطاع المحاصر، وفي المناطق المحتلة.

ويشهد قطاع غزة أزمة إنسانية كبيرة؛ بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ 12 عاماً، إضافة إلى الاعتداءات المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال، والتي كان آخرها مطلع الأسبوع الجاري متسببة بسقوط شهداء وجرحى وتدمير مباني وطرقات.

كما ساهمت دولة قطر بكميات من الوقود لمحطّة توليد الكهرباء في غزة، وافتتاح مستشفيات ومؤسسات لصالح الشعب الفلسطيني، وتقديم مرتبات لموظفي الدولة.

هنية يرد

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ، عن تقديره لقرار قطر تخصيص مبلغ 480 مليون دولار للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية و غزة .

وقال هنية في بيان صحفي لها: "إن هذا الموقف النبيل امتدادًا للمواقف القومية الثابتة لدولة قطر الشقيقة تجاه الشعب الفلسطيني على المستوى المادي والسياسي في مختلف المحافل الدولية والوقوف إلى جانب حقوقه المشروعة".

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

- تلقينا باحترام بالغ وتقدير عالٍ القرار الأميري القطري بتخصيص مبلغ 480 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع والذي يأتي في اليوم الأول من أيام شهر رمضان المبارك.

- وإنني أعبر عن خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولدولة قطر قيادًة وشعبًا لهذا الموقف الكريم الذي يعبر عن الأصالة والعروبة والإنتماء لهذه الأمة، حيث يأتي هذا الموقف النبيل امتدادًا للمواقف القومية الثابتة لدولة قطر الشقيقة تجاه الشعب الفلسطيني على المستوى المادي والسياسي في مختلف المحافل الدولية والوقوف إلى جانب حقوقه المشروعة.

- وإن شعبنا الفلسطيني يحفظ هذه المواقف الكريمة لدولة قطر الشقيقة والتي لم تتوقف يومًا حتى في أصعب الظروف بما يعكس حقيقة المواقف القطرية العروبية الأصيلة تجاه فلسطين وشعبها.