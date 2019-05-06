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مصر.. بيان من وزارة الأوقاف بشأن عدد ركعات صلاة التراويح

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:59 - 06 مايو 2019
بنك فلسطين
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أكدت وزارة الأوقاف أن أداء صلاة التراويح بتلاوة جزء من القرآن "ليس أمرا مسنونا فنعممه، ولا أمرا محظورا فنمنعه"، مؤكدة أن الأمر في ذلك يعتمد على "السعة".

وأوضحت الوزارة في بيان أن "محاولة حمل الناس على الصلاة بجزء أو غيره زيادة أو نقصا، واعتبار ذلك هو السنة أمر غير صحيح".

وذكرت الوزارة أن "صلاة القيام بجزء كل ليلة من رمضان أمر لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر به، ولا قال به أحد من الأئمة الأربعة".

وأكدت أن "حمل الناس على رأي واحد أمر فيه مشقة، وهو ما يقال في مثله: اختلاف الفقهاء رحمة، طالما أنه لم يصادم أصلا شرعيا ولا نصا ثابتا، ومع ذلك فلا حرج على من صلى بجزء ولا إنكار عليه، ما دام لا يدعي أن هذا هو السنة... والسنة التخفيف على الناس".

والدارج أن عدد ركعات صلاة التراويح إما 8 ركعات أو 20 ركعة من دون صلاة الوتر، علما أنه لم يثبت في السنة النبوية شيء عن عدد ثابت لركعات صلاة التراويح.

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