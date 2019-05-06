شاى الريحان والشمر لعلاج الحموضة بعد الفطار

أوراق الريحان يمكن أن تمنحك الخصائص المهدئة والمريحة للمعدة وتخلصك فوراً من الحموضة، تناول بعض أوراق الريحان أو أغلى أوراق الريحان فى 3-4 كوب من الماء واتركها على نار خفيفة لبضع دقائق ثم أشربه لتخفيف الحموضة.

وصفة شاى الشمر لعلاج الحموضة

تناول شاى الشمر بعد أى وجبة يمنع حموضة المعدة، لما له من فوائد عديدة لصحة الجهاز الهضمى ويساعد فى علاج عسر الهضم والانتفاخ بسبب الزيوت الموجودة فى هذه البذور.

شاي الزنجبيل

الزنجبيل له خصائص هضمية ومضادة للالتهابات ويساعد فى تحييد أحماض المعدة، يمكنك مضغ شريحة من الزنجبيل الطازج، أو تناول ملعقة من عصير الزنجبيل مرتين أو ثلاث مرات فى اليوم .