سواريز يغازل فريقه السابق "ليفربول"

وجه مهاجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز، رسالة إلى جماهير ناديه السابق، ليفربول، قبيل إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يجمع الفريقين، الثلاثاء.

ونشر سواريز (32 عاما) صورة التقطت من الجو لمعلب ليفربول المعروف بـ"أنفيلد".

وكتب على الصورة تعليق:" أنفليد، أنا محتمس من أجل رؤيتكم مجددا".

وكان اللاعب الأورغوياني أحرز الهدف الأول في مرمى ليفربول، الأسبوع الماضي، خلال مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو" في برشلونة، وانتهت المباراة بفوز برشلونة 3-صفر.

ويعني هذا أن على لاعبي "الريدز" أن يحققوا فوزا كبيرا على برشلونة، على الأقل بأربعة أهداف، حتى يتمكنوا من الصعود إلى نهائي دوري الأبطال في مدريد.

وأمضى المهاجم الأورغوياني 3 مواسم مع ليفربول الإنجليزي بين عامي 2011- 2014، سجل خلالها 68 هدفا وأحرز الحذاء الذهبي مناصفة مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.