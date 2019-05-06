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مصادر "اسرائيلية": صاروخ بدر 3 خلف اضراراً جسيمة واصابات كثيرة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 21:26 - 06 مايو 2019
بدر3 بدر3
بنك فلسطين
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ذكرت مصادر عسكرية لموقع تيك ديبكا العبري  بان صاروخ بدر3 " 3 Badr "    الذي اطلقته الجهاد الاسلامي نحو "اسرائيل"  امس الاحد يبلغ مداه 160 كيلو ، وصمم لكي لا يصيب هدفه مباشرة بل لينفجر فوق الهدف ب20 متر  ومن ثم تنطلق  منه 1400 شظية، وبذلك يوقع اضراراً جسيمة بأكبر عدد من المباني والمنازل  القريبة من مكان انفجاره.

و وفقاً للموقع العبري، فإنه لهذا السبب لم يكن بوسع  سكان عسقلان  واسدود  وقت كافي للهروب للملاجئ،  لبحث عن مأوى لهم، مشيراً الى أن معظم الاصابات تمت قبل وصول الهاربين للمأوى.

و ذكر الموقع بأن صواريخ بدر أدت خلال المواجهة الاخيرة لأضرار كبيرة في منازل كثيرة.

وقد بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء امس  الأحد، رسالة مهمة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في غلاف غزة .

وأعلنت سرايا القدس عبر موقعها الالكتروني، عن إطلاق صاروخ بدر "3"، مشيرة إلى أنها استخدمته في قصف عسقلان المحتلة خلال جولة التصعيد الحالية.

وأظهر الفيديو لحظات إطلاق عناصر سرايا القدس للصاروخ تجاه مدينة عسقلان في الوقت الذي ذكرت فيه المقاومة أن الصاروخ قادر على حمل مواد متفجرة بزنة 250 كيلو جراماً.

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