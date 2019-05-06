مستوطنو الغلاف: غزة هي من تحدد بداية و نهاية الحرب

كشف موقع "المستوطنين7" الاخباري العبري بان جميع سكان احد الكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة طالبوا قيادة الجيش امس الاحد بإخلائهم جميعا من الكيبوتس ونقلهم لمكان بعيد عن الحدود مع قطاع غزة.

و وفقاً للموقع العبري، فقد طالب المستوطنون بإعادتهم للكيبوتس فقط بعد المعركة مع الجهاد الاسلامي وحماس.

و في سياق متصل، فقد أعرب مستوطنو المنطقة الجنوبية عن غضبهم واستيائهم الشديد من قرار وقف اطلاق النار، حيث أبدى غالبية مستوطني المدينة عن شكوكهم فيما اذا ما سيستمر الهدوء من عدمه، كما أوضح المستوطنون بأن إسرائيل قد خرجت خاسرة من هذه الجولة.

ووفقا للقناة العبرية الثانية فقد أوضح أحد مستوطني مدينة أشكلون في المنطقة الجنوبية قائلا " غزة هي من تتحكم بتوقيتات الحرب فهي من تقرر متى ستبدأ و متى ستنتهي، مؤكدا بأن مستوطني الجنوب عاشوا أيام سوداء خلال التصعيد الأخير.