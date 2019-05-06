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إيران تندد بالهجوم على غزة والدعم الأمريكي اللامحدود لـ "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:17 - 06 مايو 2019
ايران ايران
بنك فلسطين
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ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، بالهجوم الإسرائيلي "الوحشي" على غزة، قائلا إن "الجرائم الصهيونية لا نهاية لها على ضوء الدعم الأمريكي اللامحدود للكيان الصهيوني والصمت المخجل لدول إسلامية."
وأشاد موسوي، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، بـ"نضال الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الصابرة ضد الاحتلال الصهيوني"، مؤكدا على "حق الفلسطينيين المشروع في الدفاع عن أنفسهم أمام الجرائم الصهيونية."
ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المؤسسات والمجاميع الإقليمية والدولية إلى "تحرك عاجل لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

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