"إسرائيل" أخلت ما نسبته 35 في المئة من سكان غلاف غزة

افادت مصادر عبرية بأنه وخلال جولة التصعيد الأخيرة أخلت الجبهة الداخلية ما نسبته 35% من المستوطنين من بلدات الغلاف إلى أماكن أكثر أمنا في شمال الاراضي المحتلة.

وشهدت جولة التصعيد إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات ثقيلة على غلاف غزة ومدن قريبة إلى مقتل وإصابة العشرات بجراح، وصفت بعضها بالخطيرة، إلى جانب الأضرار الكبيرة التي خلفتها صواريخ غزة، بعد اصابتها مبان بشكل مباشر في عسقلان، اسدود، كريات ملاخي، كريات جات، سديروت، وبئر السبع.

ووصف موقع "تايمز أوف إسرائيل" القتال خلال اليومين الماضيين بالأسوأ بالنسبة للإسرائيليين منذ خمس سنوات.