ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

"إسرائيل" أخلت ما نسبته 35 في المئة من سكان غلاف غزة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:11 - 06 مايو 2019
مستوطنات غلاف غزة تفتح الملاجئ مستوطنات غلاف غزة تفتح الملاجئ
بنك فلسطين
مشاركة

افادت مصادر عبرية بأنه وخلال جولة التصعيد الأخيرة أخلت الجبهة الداخلية ما نسبته 35% من المستوطنين من بلدات الغلاف إلى أماكن أكثر أمنا في شمال الاراضي المحتلة.

وشهدت جولة التصعيد إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات ثقيلة على غلاف غزة ومدن قريبة إلى مقتل وإصابة العشرات بجراح، وصفت بعضها بالخطيرة، إلى جانب الأضرار الكبيرة التي خلفتها صواريخ غزة، بعد اصابتها مبان بشكل مباشر في عسقلان، اسدود، كريات ملاخي، كريات جات، سديروت، وبئر السبع.

ووصف موقع "تايمز أوف إسرائيل" القتال خلال اليومين الماضيين بالأسوأ بالنسبة للإسرائيليين منذ خمس سنوات.

متعلقات