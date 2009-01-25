سولانا: الاتحاد الأوروبي مستعد لتفعيل اتفاق عام 2005 بشأن معبر رفح

فلسطين اليوم – غزة

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا استعداد الاتحاد الأوروبي لتفعيل اتفاق عام 2005 بشأن معبر رفح وإمكانية مراجعته ونسخ هذه التجربة على المعابر الأخرى المؤدية إلى قطاع غزة.

ودعا سولانا في حديث لصحيفة الحياة اللندنية إلى التعاون في وجه تهريب الأسلحة إلى القطاع وقال إن الجهود في هذا الصدد ستجري بالتنسيق مع مصر، على أن يتم توسيعها لاحقا لتشمل التعاون مع بلدان أخرى.

من جانبه أكد نائب السكرتير العام للأمم المتحدة السير جون هولمز أن إعادة فتح معبر رفح لمعالجة الأزمة الإنسانية الصعبة في قطاع غزة لا تكفي.

وقال هولمز إن الأمم المتحدة تجري اتصالات وثيقة مع حكومة الاحتلال في مسعى لبلورة آلية تسمح بفتح جميع المعابر لإدخال السلع ولا سيما مواد البناء، لإعادة إعمار غزة والتي اشترط لها تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.