استطلاع: اليمين الفرنسي المتطرف يتصدر تأييد الناخبين

كشف استطلاع للرأي صدرت نتائجه يوم أمس الأحد، أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا بزعامة ماري لوبن ياتي يتصدر تأييد الناخبين في الانتخابات الأوروبية المقررة أواخر الشهر الجاري.

ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته شركة إبسوس سوبر ستيريا فإن حزب التجمع الوطني يتصدر دعم الناخبين بنسبة بلغت 22 بالمئة، بينما خسر حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المزيد من شعبيته ليحل في المرتبة الثانية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن إبسوس سوبر ستيريا أن حزب الجمهورية إلى الأمام بزعامة ماكرون قد خسر 1.5 نقطة لتصل نسبة التأييد إلى 21.5 بالمئة.

في حين، احتفظ حزب الجمهوريين المحافظ بثباته في تأييد الناخبين، إذ بلغت النسبة وفقًا لاستطلاع الرأي 13.5 بالمئة.

وجاء في استطلاع الرأي أن تأييد الناخبين لحزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف ارتفع بمقدار نقطة واحدة لتصل إلى 8 بالمئة.

وأجرت شركة إبسوس استطلاع الرأي على 1500 شخص خلال يومي 2 و3 أيار/ مايو الجاري عبر شبكة الانترنت.