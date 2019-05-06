"القسام" تنعي قائدها الميداني حامد الخضري

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عصر اليوم الاثنين قائدها الميداني حامد أحمد الخضري.

وكان الخضري قد استشهد أمس في عملية اغتيال إسرائيلية استهدفته بمدينة غزة، حينما كان يستقل سيارته.

وادعى الاحتلال أن الخضري (34 عامًا) كان مسؤولاً عن جلب الأموال لحركتي "حماس" والجهاد الإسلامي من إيران.

واستشهد 27 فلسطينيا بينهم 4 سيدات وجنينين ورضيعتين وطفل خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، حيث ردت المقاومة الفلسطينية بقصف المواقع والمستوطنات والمدن الإسرائيلية بجنوب فلسطين المحتلة بمئات الصواريخ والقذائف.

وقتل 4 إسرائيليين وأصيب ما يزيد عن 120 آخرين في عمليات الاستهداف والقصف الذي نفذته المقاومة الفلسطينية.